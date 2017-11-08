Судья лично осмотрела найденные в машине Улюкаева два миллиона долларов

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

Коробка с деньгами в здании Замоскворецкого суда, где проходит слушание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Судья по делу Алексея Улюкаева в среду лично осмотрела принесенные следователем 2 миллиона долларов, изъятые в ходе обыска в машине у экс-министра.

"Вскрывается упаковка. Деньги в размере 2 миллионов долларов, которые Улюкаев получил в виде взятки…" – начал прокурор Павел Филипчук, выкладывая пачки 100-долларовых купюр из картонной коробки на свой стол.

Когда обвинитель уже успел заполнить стол пачками наличности, судья Лариса Семенова его прервала: "Гособвинитель, вы все-таки суду демонстрируете доказательства, поэтому попрошу вас раскладывать деньги на моем столе".

Далее, осмотрев вещдок, судья постановила унести деньги из зала суда. При этом защита осталась недовольна, что гособвинение показало пачки наличности отдельно от сумки, в которой они были найдены.

"Почему бы не продемонстрировать деньги и вложить их в (изъятую в виде вещественного доказательства) сумку? И вообще, влезают ли эти деньги в ту сумку? И какая должна быть сумка, чтоб туда влезли все эти деньги? Нет, они сначала показывают деньги, а потом отдельно покажут сумку!" – заявила журналистам адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

Другой адвокат Дариджан Квеидзе обратила внимание суда на тот факт, что на следствии "деньги были в полиэтиленовых упаковках", а сейчас их демонстрируют без какой-либо упаковки.