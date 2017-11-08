МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президиум Верховного суда подтвердил пожизненный приговор экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину за организацию убийств и покушений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор оставить без изменения", — огласил решение один из судей президиума.

Самого Пичугина на заседании не было, он также отказался выступать по видеосвязи из колонии.

Приговор пересматривали в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который нашел в нем нарушения. Так, доказательство по одному из эпизодов обвинения основано на якобы написанной Пичугиным записке, хотя эксперты точно не определили, его ли это почерк. ЕСПЧ также посчитал нарушением то, что прокурор и следователь заявляли в СМИ о виновности Пичугина, хотя суд это еще не установил.

Прокурор, в свою очередь, отмечал, что интервью не могло повлиять на объективность судей, а приговор вынесли законно и обоснованно.

В отношении Пичугина было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007-м его приговорили к пожизненному.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. ЕСПЧ признал обоснованной его жалобу на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при изучении местными судами показаний свидетелей.

В июле комиссия по вопросам помилования Оренбургской области, где отбывает наказание Пичугин, отклонила его прошение о помиловании.