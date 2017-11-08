Следствие принесло в суд коробку с деньгами, изъятыми в машине Улюкаева

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото. 8 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Архивное фото. 8 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудник СК РФ в среду принес на процесс по делу Алексея Улюкаева увесистую коробку, на которой указано, что внутри лежит 1,8 миллиона долларов, найденные, по данным следствия, в машине экс-министра.

Кроме того, этот же человек в гражданской одежде принес прозрачный пакет с несколькими упаковками 100-долларовых купюр. Всё это сейчас лежит на столе у государственных обвинителей в Замоскворецком суде Москвы.

Всего Улюкаеву вменяется получение 2 миллионов долларов взятки за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.