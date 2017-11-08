Главу крымского УФАС нашли мертвым

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Главу крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофея Кураева нашли мертвым, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета.

Тело Кураева обнаружили у него дома.

Подробности случившегося станут известны в ближайшее время.

Кураев родился в 1973 году в российской столице. Окончил Московский государственный университет путей сообщения и Всероссийскую академию внешней торговли. Работал в органах внутренних дел. Возглавил УФАС в 2014 году.