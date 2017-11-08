В Алтайском крае в крупном ДТП погибло четыре человека

БАРНАУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли в среду утром при столкновении пассажирского автобуса и двух легковых машин на федеральной трассе А-349 в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД региона.

По данным ведомства, авария произошла в 6.45 (2.45 мск) в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322.

"Водитель автомобиля Toyota, двигаясь из Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ограждением. Затем произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton, в который следом врезался автомобиль Renault, двигающийся в попутном направлении", — говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли пассажиры и водители легковых автомобилей, пострадавших в автобусе нет.

Полиция работает на месте происшествия, выясняются все обстоятельства.