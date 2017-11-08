МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Шахта "Алардинская" обесточена из-за аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в "Мечел-Энерго") в Кемеровской области, сообщается на сайте Минэнерго в среду.

"Восьмого ноября в 00.37 (мск) на Южно-Кузбасской ГРЭС (управляющая компания — ООО "Мечел-Энерго") действием защит отключилась вторая секция 110 кВ. При этом схемно отключились турбогенераторы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5. Станция снизила рабочую мощность на 219 МВт. В 01.06 из-за снижения параметров перегретого пара отключен турбогенератор ТГ-8. Обесточен трансформатор Т-2 на ПС 110 кВ "Малиновская", — говорится в сообщении.

Без электроснабжения остались часть предприятий местной промышленности и шахта "Алардинская", отмечает ведомство. Мощность отключенных потребителей — 21 МВт.