В Приамурье обнаружили труп пропавшего главы поселка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Глава поселка Новобурейский Амурской области Андрей Новокрещенов, пропавший 2 ноября, найден мертвым, сообщила администрация поселка в своем аккаунте в соцсети.
"Новокрещенов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим", — такая подпись сопровождает публикацию с фотографией портрета чиновника с траурной лентой.
Поисками 39-летнего мужчины занимались 10 человек и два кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда. Как сообщал ранее Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, на месте было организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами.
Следователи и полиция информацию о гибели чиновника не комментируют.
Новокрещенов родился 12 мая 1978 года в поселке Бурея Бурейского района. С 2012 года был депутатом Бурейского районного Совета народных депутатов V созыва.