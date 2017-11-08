В Приамурье обнаружили труп пропавшего главы поселка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя — РИА Новости. Глава поселка Новобурейский Амурской области Андрей Новокрещенов, пропавший 2 ноября, найден мертвым, сообщила администрация поселка в своем аккаунте в соцсети.

Как сообщали ранее местные СМИ, Новокрещенов не вернулся домой 2 ноября, а его автомобиль нашли сгоревшим 3 ноября на федеральной трассе "Амур" в районе села Долдыкан Бурейского района. СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"Новокрещенов Андрей Сергеевич. Любим. Помним. Скорбим", — такая подпись сопровождает публикацию с фотографией портрета чиновника с траурной лентой.

Поисками 39-летнего мужчины занимались 10 человек и два кинологических расчета Амурского поисково-спасательного отряда. Как сообщал ранее Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, на месте было организовано взаимодействие с администрацией Бурейского района, полицией и другими оперативными службами.

Местные СМИ сообщают, что тело Новокрещенова со следами насильственной смерти было обнаружено 6 ноября.

Следователи и полиция информацию о гибели чиновника не комментируют.

Новокрещенов родился 12 мая 1978 года в поселке Бурея Бурейского района. С 2012 года был депутатом Бурейского районного Совета народных депутатов V созыва.