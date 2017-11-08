ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Жительница сахалинского города Углегорск подделала лотерейный билет, чтобы получить 3 миллиона рублей, но получила 2 года условного срока, сообщает в среду пресс-служба Углегорского районного суда.

"Жительница Углегорского района приобрела билет всероссийской государственной бестиражной лотереи "Вперед к победе" серии "Хоккей" в одном из отделений почтовой связи и подделала результаты, чтобы обманом выиграть три миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что женщина наклеила на игровое окно числа с другого лотерейного билета. После чего, предъявила в отделение почтовой связи для передачи в "Торговый дом "Столото" заполненное заявление о выплате выигрыша по лотерейному билету, к которому приложила подделку.

Довести дело до выигрыша она не смогла, поскольку "Столото" назначило экспертное исследование, которое выявило подделку.

"Подсудимая полностью признала вину, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год", — говорится в сообщении суда.