ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Жительница сахалинского города Углегорск подделала лотерейный билет, чтобы получить 3 миллиона рублей, но получила 2 года условного срока, сообщает в среду пресс-служба Углегорского районного суда.
В суде пояснили, что женщина наклеила на игровое окно числа с другого лотерейного билета. После чего, предъявила в отделение почтовой связи для передачи в "Торговый дом "Столото" заполненное заявление о выплате выигрыша по лотерейному билету, к которому приложила подделку.
Довести дело до выигрыша она не смогла, поскольку "Столото" назначило экспертное исследование, которое выявило подделку.
"Подсудимая полностью признала вину, суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год", — говорится в сообщении суда.