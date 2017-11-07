В Астрахани оштрафовали четвертого студента за недонесение на террориста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Кировский районный суд Астрахани оштрафовал на 80 тысяч рублей уже четвертого студента медицинского вуза Мирзу Мевлидова за недонесение на друга, примкнувшего к террористам в Сирии, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Приговором суда Мевлидов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей", — пояснили в суде.

Предварительное расследование по данному делу проводилось следственным отделением управления ФСБ России по Астраханской области. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Ранее Кировский суд приговорил к аналогичным штрафам студентов этого же вуза Шамиля Шахвалиева, Джамалутдина Салаватова и Наримана Магомедова. Их признали виновными по статье 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ — организация участие в незаконном вооруженном формировании).

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что подсудимый, как и ранее осужденные студенты медвуза, приехал в Астрахань из Дагестана и является учащимся Астраханского государственного медицинского университета. По словам источника, молодые люди учились вместе с человеком, который примкнул к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство*" и в данный момент находится на территории Сирии. Источник добавил, что знакомый склонял подсудимых присоединиться к нему.

В феврале 2017 года Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недонесении из "пакета Яровой" в отношении мужчины, который не сообщил об участии в террористической организации "Исламское государство*". Ему был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

*Запрещенная в России террористическая организация