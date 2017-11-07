В Астрахани оштрафовали четвертого студента за недонесение на террориста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Кировский районный суд Астрахани оштрафовал на 80 тысяч рублей уже четвертого студента медицинского вуза Мирзу Мевлидова за недонесение на друга, примкнувшего к террористам в Сирии, сообщил РИА Новости представитель суда.
Предварительное расследование по данному делу проводилось следственным отделением управления ФСБ России по Астраханской области. В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
Ранее Кировский суд приговорил к аналогичным штрафам студентов этого же вуза Шамиля Шахвалиева, Джамалутдина Салаватова и Наримана Магомедова. Их признали виновными по статье 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступления, предусмотренные статьей 208 УК РФ — организация участие в незаконном вооруженном формировании).
В феврале 2017 года Кировский районный суд Астрахани вынес первый в России приговор по статье о недонесении из "пакета Яровой" в отношении мужчины, который не сообщил об участии в террористической организации "Исламское государство*". Ему был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.
*Запрещенная в России террористическая организация