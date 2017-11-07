Семьям погибших при крушении Ми-8 на Шпицбергене выплатят компенсации

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поручил организовать материальные выплаты семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в районе Шпицбергена, сообщается на сайте кабмина.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда следовал из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску подключились более 40 спасателей МЧС России, вертолет был обнаружен норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер, 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.

Отмечается, что заместитель председателя правительства провел совещание по ситуации в связи с аварией. На совещании представители МЧС России, МИД России, Минтранса России, Росавиации доложили о проводимых поисковых работах в районе архипелага Шпицберген.

"Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил ведомствам проработать и организовать решение всех вопросов, связанных с материальными выплатами семьям погибших, а также оказанием иной необходимой помощи, в том числе по организации обучения и отдыха детей погибших", — говорится в сообщении.

Участники совещания также обсудили возможные варианты оперативной доставки на архипелаг вертолета предприятия "Арктикуголь".

Кроме того, ведомствам было поручено проработать и представить предложения по приобретению нового вертолета, необходимого для осуществления деятельности на архипелаге Шпицберген.