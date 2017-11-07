Глава Кубани пообещал помочь пострадавшим в ДТП со школьным автобусом

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Все пострадавшие в результате аварии с участием школьного автобуса получают необходимую помощь, региональный минздрав держит ситуацию на контроле, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером автобус, перевозивший 27 детей, попал в ДТП на Кубани, в результате аварии погиб один человек — водитель легкового автомобиля, еще трое направлены в больницу. Полиция проводит проверку.

"Все пострадавшие в результате аварии незамедлительно стали получать необходимую помощь. На место ДТП сразу же прибыли бригады медиков из Красноармейского района. ЦРБ принимает раненых. При необходимости медицинская помощь, включая высокотехнологичную, будет предоставлена ведущими краевыми клиниками", — отметил губернатор.

Также, по его словам, если понадобится, будет экстренно задействована и санавиация.

"Региональному министерству здравоохранения поручил держать ситуацию на контроле. А властям муниципалитета — позаботится о предоставлении мест для временного размещения остальных пассажиров", — добавил Кондратьев.