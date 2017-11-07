Мосгорсуд оставил под арестом счета бизнесмена Манаширова

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест счетов бизнесмена Соломона Манаширова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о наложении на расчетные счета обеспечительных мер", — сказали в суде.

Манаширов заочно арестован, ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ.

В 2015 году Пресненский суд Москвы арестовал брата Соломона Манаширова — предпринимателя Геннадия (Романа) Манаширова, обвиняемого в передаче взятки в два миллиона рублей следователям Главного следственного управления МВД РФ.

Геннадий Манаширов является совладельцем торговых центров "Пражский" и "Колумбус", мебельного центра "Армада" и торгово-выставочного комплекса ГЕМ. Он не признает себя виновным, а его адвокат просил освободить Манаширова под залог или перевести под домашний арест.