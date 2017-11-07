На Кубани произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Автобус, перевозивший 27 детей, попал в ДТП на Кубани, сообщили в ГУ МЧС по Кубани; по данным краевого главка МВД, в результате аварии погиб один человек, ещё трое направлены в больницу.

Как сообщает ГУ МЧС, сведения об аварии на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин, в районе станицы Новомышастовская, поступили в 17:29 (мск), столкнулись автобус Hyundai и автомобиль Toyota Land Cruiser.

"В результате ДТП от полученных травм на месте погиб водитель Toyota, его пассажир госпитализирован. Также в лечебное учреждение направлены водитель и один пассажир автобуса для обследования на предмет получения травм", — сообщается в релизе ГУМВД по региону.

В момент ДТП все дети были пристёгнуты ремнями безопасности, отметили в ведомстве.

Всего в автобусе находился 31 человек, из них четверо взрослых и 27 детей, уточнили в ГУ МЧС. "На месте работает оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны и психолог", — говорится в сообщении ГУ МЧС. Как уточняет ведомство, автодорога не перекрыта, движение осуществляется в штатном режиме.

Всего в ликвидации ЧС задействовано 28 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники.