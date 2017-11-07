МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте возбудили дело в отношении чиновника Росавиации после получения им взятки в 100 тысяч рублей за помощь в незаконном ввозе в Россию частного самолета, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
Как отметила Марковская, 3 ноября около 15.30 начальник Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта в своем служебном кабинете получил от мужчины взятку в 100 тысяч рублей.
Марковская уточнила, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ "посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий" и части 3 статьи 291 УК РФ "дача взятки должностному лицу".
В настоящее время следствие продолжает сбор доказательственной базы. По словам представителя ведомства, лица, в отношении которых возбуждено дело, признали свою вину и дали подробные показания. На время предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.