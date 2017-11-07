В Белгородской и Калининградской областях в трупах кабанов обнаружили АЧС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил вирус африканской чумы свиней (АЧС) в трупах диких кабанов в Белгородской и Калининградской областях, сообщает ведомство во вторник.

Труп дикого кабана под Калининградом был обнаружен в одном километре от границы с Польшей на территории поселка Раздольное Багратионовского района. Геном вируса выявлен 6 ноября после лабораторных исследований. В Белгородской области трупы обнаружены на территории охотхозяйства "Боровское". Лабораторные исследования проведены 4 ноября.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской и Калининградской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Мероприятия проводятся в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС, утвержденными приказом Минсельхоза России" — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.