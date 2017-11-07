В Петербурге продлили арест бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга во вторник продлил до 15 ноября срок содержания под стражей бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна по делу о мошенничестве при строительстве "Зенит-Арены", сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным СК РФ, Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу 18 ноября прошлого года по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет заключения.

"Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком до 1 года, по 15 ноября 2017 года включительно", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что мера пресечения на срок свыше одного года будет избираться Санкт-Петербургским городским судом, в случае поступления соответствующего ходатайства.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. "Зенит-Арена" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.