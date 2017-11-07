Житель Владимирской области умер от укуса бешеной енотовидной собаки

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Житель Владимирской области умер от бешенства, которым заразился после укуса енотовидной собаки. сообщает во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

По информации управления, житель Владимирской области в начале октября работал на песчаном карьере в Юрьев-Польском районе.

"В обеденный перерыв был укушен енотовидной собакой и за медицинской помощью не обратился, 30 октября был госпитализирован в ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ". Четвертого ноября в реанимационном отделении больной скончался", — говорится в сообщении.

Бешенство является острым инфекционным заболеванием, вызываемым нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заболевание входит в перечень особо опасных болезней животных. Источниками болезни могут быть как дикие, так и домашние животные.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно от этой болезни погибает 59 тысяч жителей Земли, половина из них – дети. В России, по данным ведомства, с 2012 по 2016 год от бешенства умерли 23 человека.