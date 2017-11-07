В Тюменской области неизвестные пытались сжечь мужчину живьем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нападения на жителя города Заводоуковск Тюменской области, которого, по данным местных СМИ, пытались сжечь живьем, сообщила во вторник РИА Новости представитель регионального УМВД.

По данным СМИ, инцидент произошел 5 ноября: неизвестные напали на мужчину, избили его, а также попытались задушить и сжечь живьем. Пострадавшего госпитализировали.

"Сообщение поступило из больницы. Начата доследственная проверка", — сказала представитель ведомства.

По ее словам, личности подозреваемых установлены. По предварительным данным, потерпевший распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми, которые позже в ходе ссоры избили его.