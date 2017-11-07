В Крыму восстановили опору ЛЭП, поврежденную в результате диверсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские энергетики заменили поврежденную в результате диверсии высоковольтной опору ЛЭП на Южном берегу Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе минтопэнерго Крыма.

В ночь на 1 ноября в Крыму было повреждено два газопровода и обрушена ЛЭП на Южном берегу Крыма под Алуштой. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела, квалифицировав их как диверсии.

"Все работы были завершены еще с 3 на 4 ноября, также полностью заменены элементы несущей конструкции", — сказали в минтопэнерго.

Участок, на котором произошло повреждение опоры, расположен в горно-лесной зоне, поэтому для проезда тяжелой техники пришлось прокладывать временные подъездные пути. Работы велись в две смены с использованием световых башен в темное время суток.

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