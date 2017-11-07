Басманный суд продлил арест экс-замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 13 февраля продлил срок ареста бывшему заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову по делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Коршунова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 февраля 2018 года", — сказала судья Евгения Николаева.

Защита обвиняемого просила отложить рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста экс-замглавы ФСИН России, поскольку их уведомили о заседании лишь накануне. "В выходной день в час дня по телефону уведомили о заседании, таким образом, времени подготовиться к процессу не было", — сказал адвокат Александр Линников.

Сам Коршунов отметил, что одного его адвоката уведомили о заседании "менее чем за сутки", а другого "вообще не уведомили". "К любому заседанию нужно готовиться, вы это понимаете, я, например, вообще не знаком с этим многотомником, который лежит у вас на столе", — сказал обвиняемый, при этом знакомиться с представленными следствием суду материалами не захотел, поскольку в данный момент "это не реально".

Следователь, обосновывая необходимость продления ареста Коршунова, отметила, что он, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, может координировать свои действия с другими участниками преступления, также обвиняемый может создать ложные доказательства своей невиновности, либо продолжит заниматься преступной деятельности.

Виновность экс-замглавы ФСИН России, по словам следователя, подтверждается документацией ООО "Энергоресурс", заключением экспертизы и показаниями свидетелей.

По словам защитника обвиняемого, в материалах появились показания четырех свидетелей.

"Доказательная база виновности Коршунова не имеет силы — это подборка процессуальных документов и ведомственных документов, которые никак не указывают на причастность Коршунова и не являются основанием для продления ему срока ареста", — сказал адвокат Линников, прося перевести подзащитного под домашний арест в московской квартире на Привольной улице.

Сам бывший чиновник также указал на "голословность доводов" следствия и просил смягчить ему меру пресечения.

"Я приказом президента России от 3 октября освобожден от должности и поэтому никак не могу продолжить заниматься преступной деятельностью — я в этой системе уже не работаю", — сказала Коршунов, прося надеть ему электронный браслет и избрать домашний арест: "Я обязуюсь не нарушать ограничения, обязуюсь являться к следователю". Дополнительно Коршунов, отвечая на вопрос суда, пояснил, что страдает хроническими заболеваниями — у него сахарный диабет второго типа и гипертония. Условия содержания в СИЗО, по его словам, не позволяют соблюдать режим лечения.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.