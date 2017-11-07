В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь памятник Ельцину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Мужчину, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину, задержали в Екатеринбурге, сообщила во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы Ельцин Центра (ЕЦ) Елена Волкова.

По ее словам, инцидент произошел рано утром 7 ноября, а действия поджигателя пресекли охранники Ельцин Центра.

"В 05.20 утра (3.20 мск) 7 ноября охраной Ельцин Центра был предотвращен акт поджога на территории, прилегающей к ЕЦ. Мужчина, находившийся в непосредственной близости к памятнику первому президенту, поджег содержимое пакета, который находился у него в руках. Охрана ЕЦ оперативно пресекла противоправные действия. Впоследствии экипаж дежурной части отдела полиции… задержал мужчину, совершившего поджог. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента", — сказала Волкова.

Информацию о случившемся подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, уточнивший, что в 05.29 сведения о задержании молодого человека, пытавшегося поджечь монумент, поступили в дежурную часть городского отдела полиции.

"Органы внутренних дел оперативно установили его личность. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого региона. Сыщики уголовного розыска установили, что гражданин нигде не работает, с его слов, ранее судим по статьям 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и 319 "Оскорбление представителя власти" УК РФ", — сказал Горелых.

Он добавил, что гражданина "доставили для дальнейшего разбирательства в райотдел, где сейчас его допрашивают в присутствии адвоката, выясняют мотив противоправного поступка, круг связей". Кроме того, с места происшествия изъят ряд вещественных доказательств, в том числе "фрагменты осколков разбившейся бутылки, в которой находилось воспламеняющееся вещество". Как уточнил Горелых, по факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм", а сам подозреваемый сейчас содержится под стражей.