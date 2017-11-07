Жительница Нальчика продала новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жительница Нальчика продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, против женщины возбудили уголовное дело, под следствием также находится организатор преступления, сообщает Следственный комитет России во вторник.

По версии следователей, 25 октября в родильном отделении больницы в Нальчике женщина 1990 года рождения родила мальчика, через неделю ее с ребенком выписали из роддома. Спустя несколько дней в правоохранительные органы поступила информация о том, что женщина хочет продать ребенка.

"По месту жительства подозреваемой незамедлительно выехала следственная группа. К моменту прибытия сотрудников на место женщина уже продала ребенка, получив за это 100 тысяч рублей", — сообщили в СК РФ.

Против женщины возбуждено дело о торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Как отмечается, в течение суток следователям и полицейским удалось найти ребенка, которого позже передали органам опеки.

Кроме того, была задержана организатор преступления, против которой также возбудили дело, соединенное в одно производство с настоящим. Следствие установило посредника и покупателя, принимаются меры по их задержанию.

По данным СК, следователи с учетом аморального образа жизни подозреваемой вышли с инициативой лишить ее родительских прав, в том числе и в отношении старшего ребенка, также переданного органам опеки.