Жительница Нальчика продала новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жительница Нальчика продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей, против женщины возбудили уголовное дело, под следствием также находится организатор преступления, сообщает Следственный комитет России во вторник.
"По месту жительства подозреваемой незамедлительно выехала следственная группа. К моменту прибытия сотрудников на место женщина уже продала ребенка, получив за это 100 тысяч рублей", — сообщили в СК РФ.
Против женщины возбуждено дело о торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Как отмечается, в течение суток следователям и полицейским удалось найти ребенка, которого позже передали органам опеки.
По данным СК, следователи с учетом аморального образа жизни подозреваемой вышли с инициативой лишить ее родительских прав, в том числе и в отношении старшего ребенка, также переданного органам опеки.