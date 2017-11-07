Аэропорт Внуково заволокло дымом из-за тлеющего кабеля

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На минус восьмом этаже аэропорта Внуково в Москве тлеет кабель, аэропорт работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, проверка началась после того, как на минус первом этаже, в зоне выдачи багажа, было зафиксировано задымление.

"Тлеет кабель на минус восьмом этаже. Организована работа совместно с пожарными подразделениями аэропорта Внуково", — сказал представитель ГУМЧС. По его словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Как говорится в пресс-релизе Центра управления в кризисных ситуациях Москвы, городские пожарные вместе с коллегами из аэропорта "производят работы по ликвидации тления".

"Сил и средств достаточно, обстановка спокойная", — отмечается в сообщении.