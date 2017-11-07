ФСБ опубликовала видео задержания экстремистов из "Артподготовки"*

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ФСБ РФ во вторник обнародовала видеозапись задержания в разных местах членов запрещенного экстремистского движения "Артподготовка", которые, по оперативным данным, планировали спровоцировать в Москве массовые беспорядки.

По информации спецслужбы, организация была создана беглым политиком Вячеславом Мальцевым, заочно арестованным в России по обвинению в экстремизме. ФСБ сообщала о ликвидации ячеек "Артподготовки"* в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

На опубликованном ФСБ видео показаны компоненты самодельных взрывных устройств. Один из задержанных пояснил, что они были нужны, чтобы "пиротехнику изготавливать".

Один из задержанных, который был назван Исаевым, сообщил, что "собирался выехать для участия в революционных действиях против действующего режима".

Как сообщала ФСБ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушениях на теракт.

По данным спецслужбы, незарегистрированное движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект созданы Мальцевым "с целью организации в России "революции"". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>