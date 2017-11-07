Под Тулой выясняют обстоятельства смерти младенца, рожденного школьницей

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Следствие в Тельской области устанавливает обстоятельства смерти рожденного школьницей младенца, тело которого было найдено в мусорном контейнере, сообщает региональное управление СК РФ.

"Вечером 6 ноября 2017 года в одном из поселков Щекинского района в мусорном контейнере обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным следствия, выяснилось, что мать ребенка — несовершеннолетняя девушка. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Зинаида Каминская, мать новорожденного является школьницей.

"Родила ребенка она дома, беременность от родственников скрывала", — сказала собеседница агентства.

По словам Каминской, родители девочки говорят, что ничего не знали. Как пояснила Каминская, причину смерти младенца, а также то, была ли она насильственной, установит экспертиза.