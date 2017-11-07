В Сочи в тоннеле произошла авария с участием десяти машин

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Авария с участием десяти машин произошла в тоннеле на трассе Адлер-Сочи, пострадавших нет, движение уже возобновлено в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Черноморье" Федерального дорожного агентства Александр Адзянов.

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ДТП в тоннеле в Сочи произошло во вторник утром.

"В тоннеле Хостинский левый (направлением Адлер – Сочи) произошло ДТП с участием десяти транспортных средств в результате попутного столкновения. Пострадавших нет. Работают сотрудники ГИБДД", — сказал Адзянов.

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В настоящее время движение в тоннеле возобновлено в штатном режиме, уточнил он.