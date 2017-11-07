В Сочи в тоннеле произошла авария с участием десяти машин

СОЧИ, 7 ноя – РИА Новости. Авария с участием десяти машин произошла в тоннеле на трассе Адлер-Сочи, пострадавших нет, движение уже возобновлено в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Черноморье" Федерального дорожного агентства Александр Адзянов.
Массовое ДТП в тоннеле в #Сочи (ФОТО) | Макс Портал https://t.co/1QfYKk0uRL pic.twitter.com/JBqroWHra2— Новости Сочи (@maksportal) 7 ноября 2017 г.
ДТП в тоннеле в Сочи произошло во вторник утром.
"В тоннеле Хостинский левый (направлением Адлер – Сочи) произошло ДТП с участием десяти транспортных средств в результате попутного столкновения. Пострадавших нет. Работают сотрудники ГИБДД", — сказал Адзянов.
ДТП в Сочи. 02.11.17 pic.twitter.com/sWydXqMrwp— Любимый Сочи (@sochi_love) 3 ноября 2017 г.
В настоящее время движение в тоннеле возобновлено в штатном режиме, уточнил он.