В Ингушетии рассказали о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Состояние полицейских, получивших ранения при нападении на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Вечером в воскресенье два жителя республики обстреляли сотрудников полиции, которые несли дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены.

"Состояние раненых пока без изменений, стабильно тяжелое, но угрозы их жизням нет", — сказал собеседник агентства.