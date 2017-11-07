Из спорткомплекса "Олимпийский" эвакуировали около двух тысяч человек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около двух тысяч человек эвакуировали во вторник днем из спортивного комплекса "Олимпийский" в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Проводится эвакуация, выведено почти две тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что правоохранители приступили к проверке всех помещений спорткомплекса из-за сообщения о "минировании".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.