Под Иваново скончалась женщина, которую сбил на машине пьяный священник

БРЯНСК, 7 ноя — РИА Новости. Женщина, которую сбил под Иваново священник, севший за руль в нетрезвом виде, скончалась, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кинешемской епархии Андрей Ефанов.

ДТП, по данным регионального управления ГИБДД, произошло 26 октября в 20.50 мск на улице Свердлова города Шуи. Иномарка сбила женщину на велосипеде. Пострадавшую с травмами головы доставили в центральную районную больницу. На водителя составлен ряд административных протоколов. Как выяснилось позднее, участником ДТП был священник Кинешемской епархии. Тем вечером, по информации пресс-службы епархии, он выпил в гостях стакан вина и, подумав, что протрезвел, сел за руль.

"Это правда. Епархия финансово, естественно, оплатит похороны и текущие расходы, связанные с ее смертью. На днях представитель епархии будет встречаться с родственниками погибшей, и мы будем беседовать о вопросах компенсации, помощи, которая возможна в этой ситуации", — сказал собеседник агентства.

Кинешемская епархия РПЦ ранее сообщила об отстранении от служб сбившего женщину священника. Решение о его дальнейшей судьбе будет принято по результатам разбирательств, отметили в епархии.