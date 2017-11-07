В Нижневартовске идут массовые эвакуации после сообщения о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании. Архивное фото

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. Массовые эвакуации проходят во вторник в Нижневартовске (ХМАО) после анонимного сообщения о "минировании", заявил журналистам замглавы города Николай Лукаш.

"В прошлом месяце по всей стране прокатилась волна ложных сообщений о заминированных объектах массового пребывания людей. Были эвакуированы сотни и тысячи людей, на время проверок были закрыты десятки и сотни объектов. Сегодня в Нижневартовск поступило примерно такое же сообщение", — сказал Лукаш.

По его словам, в ряде объектов, в частности в школах, проводится частичная эвакуация, кинологи обследуют помещения. Проверка должна закончиться в ближайшие часы. Сообщение о "минировании" поступило по электронной почте, как предполагается, из Москвы, отметил замглавы города.

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Сколько именно зданий эвакуируется в городе, пока официально не сообщается. Комментариями полиции РИА Новости не располагает.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.