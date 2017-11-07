Колокольцев рассказал о предотвращении теракта в Москве

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев рассказал, что весной удалось задержать уроженца Киргизии, который готовил теракт возле одной из станций московского метро с использованием грузовика КамАЗ.

Работа правоохранительных органов

Как заявил министр в интервью газете "Известия" , сейчас задержанный находится под стражей, идет следствие.

За последний год правоохранительные органы предотвратили множество терактов.

Так, в середине октября ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки террористической организации ИГ* в Москве и Махачкале. Задержали четверых членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.

Преступники признались, что контактировали с эмиссарами ИГ*. Нападение они планировали совершить в Дагестане во время массовых мероприятий. Они также готовили покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

За две недели до этого сотрудники ФСБ выявили глубоко законспирированную ячейку ИГ*, руководили которой иностранные эмиссары. Преступники в сентябре 2017 года планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей.

В конце августа Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии. Они готовили теракты в Москве и Московской области первого сентября. Один из них собирался совершить самоподрыв, другой — напасть на людей с холодным оружием. В телефоне одного из них нашли контакты вербовщиков ИГ* и инструкции по подготовке терактов.

В середине августа ФСБ задержала членов группы, которые планировали теракты на транспорте и крупных торговых площадках Москвы. В числе задержанных были куратор подготовки преступления — эмиссар ИГ*, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

В конце июля в Подмосковье ФСБ задержала двоих сторонников ИГ*, которые ожидали указаний от главарей из Сирии. Подозреваемые — выходцы из Центральной Азии — проживали во Владимирской области. Во время допросов они подтвердили факты контактов с террористами. Они также заявили о намерении совершить теракты и выехать на территорию Афганистана, чтобы вступить в ИГ*.

Тогда же в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали других семерых подозреваемых в подготовке терактов. Все семеро — выходцы из Центральной Азии. Они планировали атаки на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей. Личности задержанных в интересах следствия не назывались.

Весной правоохранительные органы провели ряд операций по предотвращению терактов: 25 мая в Москве задержали четверых террористов "Исламского государства"*, которые готовили взрывы на транспорте. В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

За месяц до этого на Сахалине задержали двух сторонников "Исламского государства"*. По данным оперативников, они планировали совершить теракт в людном месте. Один из сторонников ИГ* — россиянин, другой — гражданин центральноазиатской республики. При обыске у них нашли самодельную бомбу с поражающими элементами, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.

В середине марта СМИ сообщили, что спецслужбы предотвратили теракт, который должен был произойти в Москве во время праздничных гуляний 8 Марта.

В конце февраля в поселке Усть-Кинельском Самарской области сотрудники ФСБ задержали 20-летнего гражданина России, который недавно принял ислам. Его через интернет завербовали боевики ИГ* и поручили подготовить теракт. Пособники экстремиста из республики Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей, чтобы он купил компоненты для взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу прислали из Сирии. По словам задержанного, он хотел подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность.

*террористическая группировка, запрещенная в России