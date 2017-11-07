В Кемерово оштрафовали мужчину, "по ошибке" избившего 10-летнего школьника

КЕМЕРОВО, 7 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово признал 54-летнего местного жителя, "по ошибке" избившего школьника на территории гимназии, виновным в совершении административного правонарушения и наказал его штрафом в пять тысяч рублей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

Родители 10-летнего ученика гимназии ранее сообщили в полицию, что на их сына в образовательном учреждении напал мужчина. По их словам, неизвестный начал дергать мальчика за ухо, ударил по лицу и выкрикивал оскорбления в адрес ребенка. Правоохранители провели проверку и установили нарушителя. Им оказался отец ученицы той же гимназии, который ошибочно принял мальчика за обидчика своей дочери, пояснили в МВД.

Как выяснили полицейские, девочка упала при выходе из школы и решила, что ее толкнул одноклассник, на что она пожаловалась своему отцу, который приехал забирать ее из гимназии. Не разобравшись в ситуации, мужчина остановил мальчика во дворе и при других детях начал ругать его, дергать за ухо, после чего ударил по лицу. На самом деле оказалось, что никакого отношения к падению девочки потерпевший не имел. По словам других детей, она просто оступилась на лестнице.

"Телесные повреждения, причиненные 10-летнему мальчику, зафиксировал судебно-медицинский эксперт. Участковый уполномоченный составил в отношении 54-летнего нарушителя административный протокол по статье "Побои". Собранные материалы были направлены в суд, который назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей", — отметили в МВД.

В ведомстве уточнили, что во время судебного заседания мужчина попросил прощения у ребенка и его родителей.

С начала года кузбасские полицейские составили уже более 3,6 тысячи протоколов о побоях. Правоохранители напоминают, что повторный факт совершения данного административного нарушения образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей УК РФ "побои", максимальные санкции которой составляют два года лишения свободы.