Житель Ямала погиб, пройдя по тундре 18 километров после ссоры на рыбалке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя — РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа погиб, пройдя 18 километров по лесотундре после ссоры с товарищем из-за места для рыбалки, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, 3 ноября двое жителей города Лабытнанги отправились на автомобиле на рыбалку, где между ними произошла ссора, причиной которой стала несогласованность в выборе места.

"Погибший, обидевшись на водителя автомобиля, ушел самостоятельно в город. Его приятель предпринял попытки самостоятельно разыскать 38-летнего мужчину, но безуспешно. Вернувшись в город, он сообщил о происшествии, но по результатам поиска тело погибшего без признаков криминальной смерти было обнаружено в лесотундровой зоне в 18 километрах от места рыбалки только 6 ноября", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что следователи осмотрели место происшествия и не обнаружили следов борьбы между мужчинами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в следственном управлении ищут других рыбаков, которые могли стать свидетелями произошедшего.