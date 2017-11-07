В Приамурье рассказали подробности о неисправности разбившегося самолета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) сообщает, что у разбившегося в районе поселка Экимчан самолета Ан-2 неисправность выявилась сразу после взлета.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Селемджинского района Приамурья РИА Новости сообщили, что причиной падения самолета могла стать неисправность двигателя, по данным ЕДДС, самолет упал на пустыре, за поселком, один пилот самолета погиб, второй с травмами в больнице. Региональный главк МЧС и власти Приамурья сообщили, что самолет загорелся в результате жесткой посадки.
"Самолет принадлежал компании "Зодиак-групп" города Владивосток, на момент падения он находился в аренде у авиакомпании "Дальтрансайро", — сообщает центр.
"Одного из пилотов пожарные смогли вытащить из горящих обломков, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Спасти второго пилота не удалось", — отмечается в сообщении.
Ранее в ЕДДС администрации Селемджинского района РИА Новости сообщили, что самолет перевозил продукты. Ан-2 летел по маршруту Экимчан — село Удское Хабаровского края.