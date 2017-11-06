Рэпер Гнойный отказался отменять концерт после избиения

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, дал концерт в петербургском клубе "Аврора", сообщает "Пятый канал".

Музыкант вышел на сцену в маске и сказал, что после нападения с ним пытались связаться представители прессы. "Такие моменты заставляют почувствовать себя нужным", — добавил он.

Ранее агент рэпера Станислав Куницын рассказал РИА Новости, что артиста избила группа неизвестных рядом с клубом "Аврора" на Пироговской набережной.

Источник в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердил эту информацию, начата проверка.