В Петербурге избили рэпера Гнойного

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Петербурге совершено нападение на рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Об этом "Пятому каналу" сообщил директор музыканта Андрей Замай.

"Это было около входа в клуб "Аврора", где должен был быть концерт. Там около парковки находится VIP вход. Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи", — рассказал Замай.

Он отметил, что нападавшие не были похожи на "простых хулиганов" и "били профессионально".

По словам директора, рэпера отвезли в поликлинику, сейчас он дает показания в отделении полиции. Здоровью музыканта ничего не угрожает.

Информацию о случившемся подтвердил РИА Новости представитель певца Станислав Куницын. "Подробностей на данный момент нет. Однако концерт состоится. Сам Вячеслав чувствует себя удовлетворительно", — сказал он.

По факту нападения на Машнова начата проверка.