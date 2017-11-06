В Мурманской области завели дело после гибели ребенка из-за побоев отчима

МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против 21-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он нанес пятилетнему пасынку удары по голове, в результате чего ребенок скончался, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Как отметили в ведомстве, 21-летний житель города Апатиты Мурманской области, проявляя недовольство поведением малолетнего ребенка своей жены, нанёс мальчику несколько ударов руками по голове.

"Злоумышленником пятилетнему мальчику причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и множественных ушибов головы", — говорится в сообщении.

В этот же день ребенка доставили в реанимацию, однако из-за тяжелых травм он скончался утром в понедельник. Следователи задержали подозреваемого и допросили его. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", добавили в СК.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.