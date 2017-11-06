Под Иркутском в ДТП с грузовиком погибли три человека, сообщил источник

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один ребенок и двое взрослых погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в Заларинском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 1696-м километре федеральной автодороги в четырех километрах восточнее пункта Владимир столкнулись легковушка и грузовик. Пострадали четыре человека, трое из них, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в Заларинскую центральную районную больницу", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.