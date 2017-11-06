В Ингушетии завели дело после нападения на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, в результате которого погиб сотрудник полиции и были уничтожены двое нападавших, сообщили в региональном СУ СК.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером неизвестный совершил самоподрыв на территории поста ДПС у поселка Яндаре. После последовавшей за тем перестрелки на территории Назрановского района был введен режим КТО. Пятеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

"По факту нападения на пост возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ", — говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, в нападении участвовали двое жителей республики, которые обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на стационарном посту ДПС. "Один из нападавших проник в помещение стационарного поста и привел в действие взрывное устройство неустановленного образца. В результате взрыва один сотрудник полиции скончался на месте, несколько сотрудников получили осколочные ранения различной степени тяжести", — отмечает ведомство.

По его данным, соучастник совершившего самоподрыв мужчины был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. Их личности уже установлены.

В результате взрыва помещению стационарного поста причинены значительные повреждения. "В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты пистолет, предположительно, системы ПМ калибра 9 мм, магазин к нему, селитра в полиэтиленовом пакете, рюкзак, фрагменты проводов, гильзы различных калибров, фрагмент мобильного телефона", — уточняет следствие.