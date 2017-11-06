В Ингушетии завели дело после нападения на пост ДПС

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Назрановском районе Ингушетии, в результате которого погиб сотрудник полиции и были уничтожены двое нападавших, сообщили в региональном СУ СК.
"По факту нападения на пост возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ", — говорится в сообщении. Санкции данных статей предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
По его данным, соучастник совершившего самоподрыв мужчины был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. Их личности уже установлены.
В результате взрыва помещению стационарного поста причинены значительные повреждения. "В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты пистолет, предположительно, системы ПМ калибра 9 мм, магазин к нему, селитра в полиэтиленовом пакете, рюкзак, фрагменты проводов, гильзы различных калибров, фрагмент мобильного телефона", — уточняет следствие.