В Москве 5 ноября задержали 302 человека

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии 5 ноября задержали в Москве 302 человека, составлено 328 протоколов об административных правонарушениях, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что во время досмотра у задержанных были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка"*, деятельность которой в РФ запрещена по решению суда.
"По результатам разбирательства с задержанными составлено 328 протоколов об административных правонарушениях… при этом в отношении ряда задержанных было составлено по два протокола. Все материалы, требующие принятия судебного решения, переданы в суд для рассмотрения", — добавляется в сообщении.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.