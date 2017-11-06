В Москве 5 ноября задержали 302 человека

Задержание мужчины во время несанкционированной акции в Москве. 5 ноября 2017

Задержание мужчины во время несанкционированной акции в Москве. 5 ноября 2017

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии 5 ноября задержали в Москве 302 человека, составлено 328 протоколов об административных правонарушениях, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

"В целях пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка 5 ноября в центральной части города сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам Москвы 302 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досмотра у задержанных были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка"*, деятельность которой в РФ запрещена по решению суда.

"По результатам разбирательства с задержанными составлено 328 протоколов об административных правонарушениях… при этом в отношении ряда задержанных было составлено по два протокола. Все материалы, требующие принятия судебного решения, переданы в суд для рассмотрения", — добавляется в сообщении.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.