В жилом доме в Курганской области взорвался газовый баллон

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона в двухэтажном жилом доме в Кетовском районе Курганской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Взрыв 50-литрового газового баллона произошел в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на улице Школьная в населенном пункте Новый Просвет. Пострадал один человек, его состояние уточняется", — сказал собеседник агентства. По его словам, взрыв произошел из-за разгерметизации, несущие конструкции здания не повреждены.