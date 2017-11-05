Родственники погибших при крушении Ту-154 над Черным морем обратятся в суд

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Родственники погибших при крушении над Черным морем Ту-154 собираются обратиться в суд, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

"Ко мне обратились родные и близкие погибших в сочинской авиакатастрофе", — сказал он.

Трунов пояснил, что потерпевшие так и не получили ответы на многие правовые вопросы, в том числе по расследованию, компенсационным и страховым выплатам, выплатам по утрате кормильца. По его словам, в настоящее время он занят сбором документов для обращения в суд.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.