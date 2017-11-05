Массовые звонки о "минировании" зданий в России (278)

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото

Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В воскресенье вечером из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва эвакуировали около 700 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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Две тысячи восемьсот человек вывели из торгового дома ГУМ и еще более двух тысяч — из гостиницы "Метрополь".

В воскресенье эвакуация затронула еще около тысячи посетителей кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов и более тысячи — торгового центра "Дубровка" в Юго-Восточном административном округе.

Около 2,5 тысячи человек вывели из торгового центра "Таганский пассаж" на Таганской улице, "Аркадии" в Большом Овчинниковском переулке и ТЦ "Гудзон" на Каширском шоссе.

Поступали также анонимные звонки о "минировании" торговых центров "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном округе. Из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" эвакуировали около 11 тысяч человек.

Правоохранители также проверяют информацию о "минировании" кинотеатра "Пионер" на Кутузовском проспекте и торгового центра "Галерея Аэропорт" на Ленинградском проспекте.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, с тех пор в разных регионах страны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Угроза взрывов ни разу не подтвердилась. С середины октября волна пошла на спад, анонимные звонки стали поступать в полтора раза реже.