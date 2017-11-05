В Москве эвакуировали ГУМ и гостиницу "Метрополь"

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пять тысяч человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового дома ГУМ и гостиницы "Метрополь" в центре Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
9.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
67.9%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
По его словам, еще около тысячи человек были эвакуированы из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов, более тысячи — из торгового центра "Дубровка" в Юго-Восточном административном округе столицы.
Ранее в воскресенье источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров в Москве: "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном административном округе. По словам собеседника агентства, порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт".
На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна анонимных звонков пошла на спад, с середины октября они стали поступать в полтора раза реже.