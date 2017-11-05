В Москве эвакуировали ГУМ и гостиницу "Метрополь"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пять тысяч человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового дома ГУМ и гостиницы "Метрополь" в центре Москвы после анонимных сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

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"После звонков с угрозами взрыва из торгового дома ГУМ эвакуировали 2800 человек, еще свыше 2 тысяч человек из гостиницы "Метрополь", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще около тысячи человек были эвакуированы из кинотеатра "Факел" на шоссе Энтузиастов, более тысячи — из торгового центра "Дубровка" в Юго-Восточном административном округе столицы.

Ранее в воскресенье источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что правоохранители проверяют информацию о "минировании" трех торговых центров в Москве: "Галерея-Атлантик" и "Дисконт" в Южном административном округе и "Атриум" в Центральном административном округе. По словам собеседника агентства, порядка 11 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Европейский" и "Дисконт".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, всего с тех пор были эвакуированы около 1,4 миллиона человек. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна анонимных звонков пошла на спад, с середины октября они стали поступать в полтора раза реже.