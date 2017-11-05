В Калининградском зоопарке амурский тигр напал на сотрудницу

КАЛИНИНГРАД, 5 ноя — РИА Новости. Амурский тигр напал на зоотехника калининградского зоопарка в уличном вольере, женщину госпитализировали, сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.

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"Примерно в 12:00 (13:00 мск) на зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун. Предположительно, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находился зоотехник. Посетители с помощью криков, камней, всевозможных подручных материалов вплоть до стульев из уличного кафе отвлекли тигра, и в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении", — рассказала Михайлова.

Она отметила, что женщину увезли в шоковом состоянии в больницу, она находится в травматологическом отделении.

Причины происшествия пока в зоопарке назвать не могут, будет проводиться служебное расследование, почему человек оказался в одном вольере с животным.