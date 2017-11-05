ВОРОНЕЖ, 5 ноя — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели, предположительно, от угарного газа, семейной пары и их пожилой соседки в Тульской области, еще одна женщина и подросток были госпитализированы, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.

Накануне в одном из пятиэтажных жилых домов в городе Липки Киреевского района обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже — 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше — 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний ребенок доставлены в больницу. По факту случившегося была организована доследственная проверка.

"По результатам проведения доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

Следствие ранее информировало, что в качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом. По предварительным данным, погибших супругов на момент трагедии не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода. Тело пожилой женщины обнаружили пришедшие к ней в квартиру родственники после того, как она перестала выходить на связь.