СК выясняет обстоятельства гибели трех человек в доме в Тульской области

ВОРОНЕЖ, 5 ноя — РИА Новости. Следствие устанавливает обстоятельства гибели, предположительно, от угарного газа, семейной пары и их пожилой соседки в Тульской области, еще одна женщина и подросток были госпитализированы, сообщает в воскресенье региональное управление СК РФ.

"Четвертого ноября 2017 года в одном из пятиэтажных жилых домов в городе Липки Киреевского района обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже — 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше — 76-летней женщины", — говорится в сообщении.

По данным СК, еще одна женщина и ее 15-летний ребенок доставлены в больницу.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

"В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом. По предварительным данным, погибших супругов на момент произошедшего не видели уже двое суток, и все это время в их квартире работала газовая колонка и лилась вода. Тело пожилой женщины обнаружили пришедшие к ней в квартиру родственники после того, как женщина перестала выходить на связь", — отмечает следствие.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.