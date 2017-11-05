В Челябинске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси и два легковых автомобиля столкнулись в субботу вечером в Челябинске, в ДТП пострадали пять человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Юрин.
"В Челябинске накануне вечером произошло ДТП с участием маршрутного такси и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель "маршрутки" №52, поворачивая налево, не пропустил иномарку, которая от удара врезалась во второй автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, также уточняется информация о тяжести полученных травм у пострадавших.