В Челябинске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Маршрутное такси и два легковых автомобиля столкнулись в субботу вечером в Челябинске, в ДТП пострадали пять человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Юрин.

По данным ГУМЧС России по региону, ДТП произошло в 20.43 (18.43 мск) на перекрестке улиц Комарова и Октябрьской. Столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУМЧС России шесть человек и две единицы техники, уточняет пресс-центр.

"В Челябинске накануне вечером произошло ДТП с участием маршрутного такси и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель "маршрутки" №52, поворачивая налево, не пропустил иномарку, которая от удара врезалась во второй автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, также уточняется информация о тяжести полученных травм у пострадавших.