В Красноярске в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 5 ноя — РИА Новости. Рейсовый автобус и грузовик столкнулись с грузовым автомобилем на окраине Красноярска, в результате погибли два человека, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

По его словам, ДТП произошло утром на улице Пограничников.

"По предварительным данным, водитель рейсового автобуса №94 выехал с прилегающей территории и допустил столкновение с грузовиком, после чего также задел припаркованные транспортные средства: Nissan, Mazda, две Toyota. В результате аварии погибли водитель автобуса и женщина-кондуктор. Как было установлено сотрудникам ГИБДД, в маршрутном транспорте пассажиров не было", — сказал Юрченко.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, назначена проверка в отношении перевозчика автотранспортного предприятия и должностных лиц. На месте работает следственно-оперативная группа.