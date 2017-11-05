На территорию главного музея Камчатки сошел оползень

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя — РИА Новости. Оползень сошел на территорию Камчатского краевого объединенного музея в Петропавловске-Камчатском во время циклона, который обрушился на южные районы полуострова в ночь с субботы на воскресенье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Оползнем, образовавшимся из-за сильных осадков, снесло подпорную стенку за музеем. Грунт подошел вплотную к зданию. Визуальный осмотр показал, что само здание музея не повреждено, все музейные фонды в целости и сохранности", — приводит пресс-служба слова министра культуры края Светланы Айгистовой.

Отмечается, что какой-либо угрозы музейным фондам нет. На месте работают специалисты учреждения, которые контролируют ситуацию. Министр поблагодарила спасателей, которые оперативно отреагировали на происшествие и незамедлительно приступили к ликвидации последствий.

"Сейчас на месте работают специалисты городского Управления безопасности жизнедеятельности населения, которые разбирают образовавшиеся завалы. В крае создана специальная рабочая группа, которая оценит причиненный зданию ущерб и займется выработкой дальнейших действий", — добавила Айгистова.

Камчатский краевой объединенный музей находится в историческом здании – бывшей канцелярии губернатора, которое отнесено к объектам культурного наследия. Музей обладает большим музейным собранием, которое насчитывает более 120 тысяч уникальных предметов.

Тихоокеанский циклон подошел к берегам Камчатки в субботу вечером. Основной удар непогоды пришелся на южные районы полуострова в ночь с 4 на 5 ноября. В Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе шел снег с дождем, усилился ветер. В настоящее время погода наладилась.